США і ЄС думають, як використати $300 млрд заморожених активів росії для України

Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати $300 млрд заморожених російських активів для України.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, більша частина цих грошей зараз у ЄС, а не в США.

«Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, щоб фактично використовувати ці активи для України. Моє бачення полягає в тому, що ти зламав це — ти заплатив за це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити», — сказав Блінкен.

І додав, що один із способів відплати за війну — це використання заморожених російських активів.