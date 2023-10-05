США і ЄС думають, як використати $300 млрд заморожених активів росії для України

Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати $300 млрд заморожених російських активів для України.
Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, більша частина цих грошей зараз у ЄС, а не в США.
«Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, щоб фактично використовувати ці активи для України. Моє бачення полягає в тому, що ти зламав це — ти заплатив за це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити», — сказав Блінкен.
І додав, що один із способів відплати за війну — це використання заморожених російських активів.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого 2023 року заявив, що Україна претендує на $300—500 мільярдів заморожених російських активів.
- У червні Bloomberg із посиланням на відповідний документ писав, що Євросоюз не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи, натомість зосередився на їх тимчасовому використанні. Пізніше уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення. Потім в Естонії заявили, що хочуть легалізувати конфіскацію російських активів на користь України.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів.
- Наприкінці вересня США заморозили російські активи на $8 мільярдів. Основна частина цих коштів перебуває в ЄС і Японії.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.