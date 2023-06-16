Уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів для підтримки України

Уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів на підтримку України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення, пише ERR.
«Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, завдяки якому можемо використовувати заморожені активи росії як країни-агресора як компенсацію для необхідного відновлення України», — заявив голова естонського МЗС Маргус Цахкна.
За його словами, Міністерство закордонних справ найближчим часом внесе проєкт відповідної поправки до законодавства.
- Європейський Союз із моменту вторгнення росії в Україну блокував активи Центробанку рф на понад €200 мільярдів. Зокрема, Польща вже заморозила російські активи на суму понад мільярд євро, однак для того щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.
- Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США із союзниками заблокували російські активи на $58 мільярдів. Блокуванням майна займається міжнародна група, до якої входять представники США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії і Єврокомісії (REPO).
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого заявив, що Україна претендує на $300–500 мільярдів заморожених російських активів.