Уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів для підтримки України

Уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів на підтримку України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення, пише ERR.

«Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, завдяки якому можемо використовувати заморожені активи росії як країни-агресора як компенсацію для необхідного відновлення України», — заявив голова естонського МЗС Маргус Цахкна.

За його словами, Міністерство закордонних справ найближчим часом внесе проєкт відповідної поправки до законодавства.