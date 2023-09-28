США заморозили російські активи на $8 мільярдів. Основна частина цих коштів перебуває в ЄС і Японії

Сполучені Штати заморозили російські суверенні активи на суму $8 мільярдів. Більша частина цих коштів наразі перебувають в ЄС і Японії.
Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Financial Times.
За її словами, команда юристів проводить «надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можна» зробити з активами.
«По суті, якби я мав сказати не з юридичної точки зору, а з точки зору етики й моралі, враховуючи руйнування, яке росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні робити внесок у відновлення України. Як це зробити з юридичної точки зору — це те, над чим ще працюють», — сказала Прітцкер.
Financial Times також повідомляє, що наразі західні країни заморозили російські суверенні активи на загальну суму $300 мільярдів.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого заявив, що Україна претендує на $300—500 мільярдів заморожених російських активів.
- У червні Bloomberg із посиланням на відповідний документ писав, що Євросоюз не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи, натомість зосередився на їх тимчасовому використанні.
- Уряд Естонії затвердив принципи використання заморожених російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення.