США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вперше передасть Україні конфісковані в підсанкційних російських олігархів активи.
Про це він сказав на пресконференції в Києві, пише пресслужба Держдепу США.
Тепер конфісковані російські активи підуть на підтримку українських ветеранів. Усього США передадуть $5,4 мільйона таких активів.
За словами Блінкена, ті, хто сприяв війні росії в Україні, мають заплатити за це.
- Загалом США виділять понад мільярд доларів на допомогу Україні, яка включатиме військову підтримку, гуманітарну, фінансову тощо.
- Тим часом Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $175 мільйонів. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, боєприпаси для HIMARS та інше.