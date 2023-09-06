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США виділять понад мільярд доларів на допомогу Україні

Автор:
Ліза Бровко
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Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання понад мільярда доларів на допомогу Україні.

Про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві, передає «Суспільне».

За словами Блінкена, пакет включає $665 на цивільну безпеку. Для таких потреб США передали вже понад $43 мільярди.

Блінкен наголосив, що ця допомога суттєво посилить протиповітряну оборону України.

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  • Міноборони США 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $175 мільйонів. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, боєприпаси для HIMARS тощо.