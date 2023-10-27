В окупованому Криму напали на колаборанта Олега Царьова — у нього двічі вистрелили

В окупованому Криму стався замах на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова. Інформацію про це 27 жовтня підтвердили в його Telegram-каналі.
У Царьова двічі стріляли близько опівночі на території санаторію, де він живе. На момент прибуття швидкої Царьов був непритомний, із великою крововтратою. Інформації про його нинішній стан здоровʼя немає.
Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».
- За тиждень до російського вторгнення американська розвідка писала, що в разі російського вторгненняОлег Царьов може стати главою маріонеткового уряду в Україні.
- 3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і в публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. У травні 2023 року Царьов отримав підозру в державній зраді — саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.