В окупованому Криму напали на колаборанта Олега Царьова — у нього двічі вистрелили

В окупованому Криму стався замах на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова. Інформацію про це 27 жовтня підтвердили в його Telegram-каналі.

У Царьова двічі стріляли близько опівночі на території санаторію, де він живе. На момент прибуття швидкої Царьов був непритомний, із великою крововтратою. Інформації про його нинішній стан здоровʼя немає.

Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».