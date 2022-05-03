Екснардепа олега царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього нардепа-регіонала олега царьова до 12 років увʼязнення.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Суддя Павло Слободянюк визнав царьова винним у публічних закликах до сепаратизму. Також суд визнав екснардепа винним у публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.

Суд звернувся до президента із проханням позбавити царьова ордена за заслуги ІІІ ступеня.

За словами прокурора Юрія Ушастого, саме 12 років увʼязнення та звернення про позбавлення нагород і рангу держслужбовця вимагало для царьова держобвинувачення. Адвоката підсудного на засіданні не було.