Екснардепа олега царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього нардепа-регіонала олега царьова до 12 років увʼязнення.
Про це повідомляє видання «Ґрати».
Суддя Павло Слободянюк визнав царьова винним у публічних закликах до сепаратизму. Також суд визнав екснардепа винним у публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.
Суд звернувся до президента із проханням позбавити царьова ордена за заслуги ІІІ ступеня.
За словами прокурора Юрія Ушастого, саме 12 років увʼязнення та звернення про позбавлення нагород і рангу держслужбовця вимагало для царьова держобвинувачення. Адвоката підсудного на засіданні не було.
- царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі.
- Наприкінці червня 2014 року царьов утік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органа проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «днр» і «лнр».
- У лютому Financial Times писало, посилаючись на американську розвідку, що росіяни хочуть поставити главою маріонеткового уряду в Україні саме царьова. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну царьов «засвітився» на тимчасово окупованих територіях.
- 26 березня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що царьову повідомлено про підозру за двома статтями: посягання на територіальну цілісність Україні та колабораціонізм.