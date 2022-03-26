Ексрегіоналу Царьову повідомлено про підозру за двома статтями

Колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов підозрюється у посяганні на територіальну цілісність Україні та колабораціонізмі (ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України). Прокуратура просить для нього довічного увʼязнення.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
«Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні — саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті. Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з рф, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом», — написала Венедіктова.
- Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою у сепаратизмі.
- Наприкінці червня 2014 року Царьов утік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту Союзу народних республік» — органа проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- У лютому Financial Times писало, посилаючись на американську розвідку, що росіяни хочуть поставити главою маріонеткового уряду в Україні саме Царьова. Після вторгнення військ росії Царьов засвітився на тимчасово окупованих територіях.