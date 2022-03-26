Ексрегіоналу Царьову повідомлено про підозру за двома статтями

Колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов підозрюється у посяганні на територіальну цілісність Україні та колабораціонізмі (ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України). Прокуратура просить для нього довічного увʼязнення.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні — саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті. Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з рф, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом», — написала Венедіктова.