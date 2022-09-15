СБУ повідомила про підозру олегу царьову, який приїхав до Київської області під час її окупації

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом колаборантам через їхню добровільну співпрацю з росією — зокрема колишньому «регіоналу» олегу царьову. Про це СБУ повідомила 15 вересня.

Загалом ідеться про двох колишніх народних депутатів України від Партії регіонів олега царьова та володимира олійника, а також так звану міністерку закордонних справ «днр» наталію ніконорову.

Так, 24 лютого 2022 року вони незаконно (не через пункти пропуску) перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану територію Київщини для допомоги російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району вони записували інтервʼю для російських пропагандистів і розповідали про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».

Також вони у супроводі озброєних російських військових вторглися у церкву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік росії, а ще відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців.

Усіх трьох підозрюють у державній зраді та незаконному перетині державного кордону.

Нагадаємо, що 15 березня царьов виклав відео, на якому він дає інтервʼю російському пропагандистському каналу RT у Катюжанці.