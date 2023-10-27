Румунія встановила антидронову систему на кордоні з Україною

Румунія встановила систему протидії безпілотникам на кордоні з Україною, повідомляє Digi24.

«Система протидії безпілотникам «на місці», як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками. Деяке обладнання надходить зі збройних підрозділів Румунії, інше — від союзників, і ми це продовжуватимемо», — сказав президент Румунії Клаус Йоганніс.

За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі значно нижче. Раніше працювали по цілях, що летіли на висоті понад 600 метрів.