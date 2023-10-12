Сили ППО вночі збили 28 дронів Shahed. Є влучання на Одещині

У ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed із Бєлгородської області (рф) та з мису Чауда (Крим).
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Усього росіяни запустили 33 безпілотники, які летіли в різних напрямках. ППО відпрацювала щонайменше в шести областях і збила 28 дронів.
Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Сили оборони півдня України пишуть, що над Одещиною збили 10 БпЛА, а над Миколаївщиною чотири. Окупанти атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя.
На півдні Одеської області є влучання — там пошкоджені складські будівлі у припортовий зоні, приватні будинки, зайнялася пожежа. Постраждала одна людина.