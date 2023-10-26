ДБР перевіряє законність виїзду за кордон очільника Чернігова

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки проводять обшуки в Чернігівській міській раді. Вони перевіряють законність перебування за кордоном виконувача обовʼязків мера Чернігова Олександра Ломака.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, Ломако оформив відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини, але побував також у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі й повернувся орієнтовно 21 травня. ДБР зʼясовує, як він потрапив у всі ці країни.

Наразі проходять сім обшуків у Чернігівській міській раді і за місцем проживання в. о. мера. Це відбувається на підставі ухвал суду від 6 жовтня.