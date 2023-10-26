ДБР перевіряє законність виїзду за кордон очільника Чернігова

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки проводять обшуки в Чернігівській міській раді. Вони перевіряють законність перебування за кордоном виконувача обовʼязків мера Чернігова Олександра Ломака.
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
За її словами, Ломако оформив відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини, але побував також у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі й повернувся орієнтовно 21 травня. ДБР зʼясовує, як він потрапив у всі ці країни.
Наразі проходять сім обшуків у Чернігівській міській раді і за місцем проживання в. о. мера. Це відбувається на підставі ухвал суду від 6 жовтня.
- Раніше Олександр Ломако заявив, що обшуки повʼязані із його публікацією про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. У серпні поблизу драмтеатру Чернігова влучила російська ракета, коли там проходила виставка дронів «Люті пташки». Тоді загинули семеро людей, 129 постраждали. Як написав днями Ломако, «трагедія — це результат, в тому числі, халатної бездіяльності міської військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своїх функцій та питань безпеки чернігівців».
- До Олександра Ломака на початку вересня приходила з обшуками і Служба безпеки України. За словами посадовця, формальною підставою обшуків було «зʼясувати деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ».
- У червні цього року СБУ повідомила про підозру в корупції заступнику мера Чернігова Віктору Геращенку через купівлю за завищеною ціною трансформатора для пошкодженої обстрілами ТЕЦ. За даними слідства, він привласнив бюджетні гроші. Збитки державі оцінили в понад 30 мільйонів гривень.