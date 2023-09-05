СБУ прийшла з обшуками до в. о. міськголови Чернігова. Він назвав це «цирком абсурду»

Служба безпеки України прийшла з обшуками до виконувача обовʼязків міського голови Чернігова.
Про це Олександр Ломако написав у своєму Telegram.
За його словами, обшуки у нього в квартирі відбулися на підставі рішення Шевченківського суду Києва.
«Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста. На якій підставі: рішення Шевченківського суду Києва. Він трошки далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі, там легше «порєшать» [...]. Шановні колеги, наради не буде — сьогодні центр починає політичний шоу-сезон. Цирк абсурду», — заявив Ломако.
СБУ обшуки та їх причини поки ніяк не коментує.
- У червні цього року СБУ повідомила про підозру в корупції заступнику мера Чернігова Віктору Геращенку через купівлю за завищеною ціною трансформатора для пошкодженої обстрілами ТЕЦ. За даним слідства, він привласнив бюджетні гроші. Збитки державі оцінили у понад 30 млн грн.
- 30 серпня стало відомо, що Геращенко вийшов із СІЗО.