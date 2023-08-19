Пошукова операція в Чернігові завершена. Постраждали 129 людей, 7 загинули

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена. Загиблими вважаються 7 людей, з яких одна дитина, а пораненими — 129 людей, зокрема 15 дітей і 15 поліцейських.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

19—21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби.