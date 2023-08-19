Пошукова операція в Чернігові завершена. Постраждали 129 людей, 7 загинули

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена. Загиблими вважаються 7 людей, з яких одна дитина, а пораненими — 129 людей, зокрема 15 дітей і 15 поліцейських.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
19—21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби.
- У суботу, 19 серпня, близько 11:30 російські війська вдарили балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по центру Чернігова. Удар прийшовся на драмтеатр на головній площі міста — ракета поцілила майже впритул до будівлі.
- У цей час у театрі проходила виставка дронів «Люті пташки». Ініціаторка заходу, ветеранка Марія Берлінська заявила, що подію анонсували у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу. На афіші виставки було вказано, що вона проводилася у співпраці з обласною військовою адміністрацією.