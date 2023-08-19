Кількість поранених у Чернігові зросла до 90, серед них 12 дітей

У Чернігові кількість поранених від ракетної атаки по центрі міста зросла до 90. На місці загинули семеро людей, зокрема шестирічна дівчинка, її матір у важкому стані перебуває в лікарні.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, сьому жертві ще не опізнали, це жінка.

По медичну допомогу звернулися 90 поранених, з них 12 дітей та 10 поліцейських. Госпіталізували 25 людей. Одну дитину терміново доставляють реанімобілем до Києва — 12-річна дівчинка перебуває в тяжкому стані.

Росія вдарила балістичною ракетою по місті, коли там проходила виставка виробників дронів. Одна з організаторів виставки, ветеранка Марія Берлінська заявила, що анонс заходу був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу.

Чернігівська міська рада заявила, що з ними проведення виставки не погоджували, але Марія уточнила, що подію погодили з місцевою владою (ВЦА).