Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову — є загиблі

Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів. Є загиблі та поранені.
Ракета влучила просто в центр міста, де розташовані площа, Політехніка та театр. Є загиблі, є поранені. Усі служби працюють на місці.
«Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя, росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло», — наголосив Володимир Зеленський.
- Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року рф окупувала частину Чернігівської області. На початку квітня того року північні регіони України, зокрема Чернігівську область, вдалось деокупувати. Однак росія продовжує обстрілювати прикордонні території області.