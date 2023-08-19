Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову — є загиблі

Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів. Є загиблі та поранені.

Ракета влучила просто в центр міста, де розташовані площа, Політехніка та театр. Є загиблі, є поранені. Усі служби працюють на місці.

«Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя, росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло», — наголосив Володимир Зеленський.