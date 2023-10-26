Очільник Чернігова заявив про обшуки ДБР у його квартирі

Виконувач обовʼязків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що працівники Державного бюро безпеки проводять обшуки в його квартирі.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, це сталося через день після його публікації «про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі».

Джерела «Бабеля» повідомили, що ДБР разом із СБУ перевіряють законність перебування Ломака за кордоном у травні на підставі ухвали суду від 6 жовтня.

«Тобто до його публікацій у Facebook це не має жодного стосунку», — додали джерела.

У серпні поблизу драмтеатру Чернігова влучила російська ракета, коли там проходила виставка дронів «Люті пташки». Тоді загинули семеро людей, 129 постраждали. Як написав днями Ломако, «трагедія — це результат, в тому числі, халатної бездіяльності міської військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своїх функцій та питань безпеки чернігівців».