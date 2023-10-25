Міністр Олександр Камишін: До кінця року Україна вироблятиме десятки тисяч дронів за місяць

До кінця 2023 року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів за місяць.

Про це 25 жовтня на брифінгу на теренах Промислового форуму НАТО, що проходить у Стокгольмі, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, цитує Інтерфакс.

«Що стосується дронів, то ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч за місяць. Це та сфера, яка зростає у нас навіть швидше, ніж боєприпаси і бойова зброя», — сказав Камишін.

Також, за його словами, у 2024 році буде готова перша продукція від західних оборонних компаній, які відкривають свої офіси в Україні. «Я впевнений, що до кінця року в нас буде більше компаній, які відкриють офіси в Україні. І наступний рік стане роком, коли ми отримаємо від них першу продукцію», — додав Олександр Камишін.