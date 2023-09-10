FT: Британська BAE Systems планує виробляти в Україні запчастини до артилерії

Британська оборонна компанія BAE Systems, яка в кінці серпня оголосила про відкриття в Україні офісу, хоче виробляти тут запасні частини для артилерії, зокрема до легких гаубиць калібру 105 мм.

Про це пише Financial Times.

Процес може розпочатися вже за кілька місяців. Як зазначає газета, це вперше у BAE кажуть про часові рамки. Спочатку планують виробництво запчастин, ймовірно, у співпраці з українськими компаніями. Далі за планом буде запускатися виробництво самої артилерії.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін казав про плани виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119, якими українські війська вже користуються на фронті.