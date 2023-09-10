FT: Британська BAE Systems планує виробляти в Україні запчастини до артилерії

Британська оборонна компанія BAE Systems, яка в кінці серпня оголосила про відкриття в Україні офісу, хоче виробляти тут запасні частини для артилерії, зокрема до легких гаубиць калібру 105 мм.
Про це пише Financial Times.
Процес може розпочатися вже за кілька місяців. Як зазначає газета, це вперше у BAE кажуть про часові рамки. Спочатку планують виробництво запчастин, ймовірно, у співпраці з українськими компаніями. Далі за планом буде запускатися виробництво самої артилерії.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін казав про плани виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119, якими українські війська вже користуються на фронті.
- Наприкінці травня цього року президент Зеленський провів переговори з представниками BAE Systems про відкриття офісу в Україні, а в подальшому — локалізацію тут виробничих і ремонтних потужностей.
- BAE Systems plc — це компанія, що спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Це один із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головний партнер у програмі F-35 Lightning II.
- BAE Systems Land and Armaments виробляє бойові машини M2 та M3 Bradley, бронетранспортер M113, самохідні гаубиці M109 Paladin і Archer, гаубицю M777, танк Challenger та багато іншого.