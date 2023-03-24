Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт масовому виробництву дронів в Україні. Про це 24 березня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Постанова уряду дозволить виробникам активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток і конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск безпілотників до експлуатації, їх закупка та поставка на фронт.

Міністр пояснює, що постанова фундаментально змінює підхід до мілітарі-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі становив 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Щоб стимулювати розвиток виробництва безпілотників в Україні та залучити більше компаній до виробництва, масштабування і підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава збільшила частку прибутку до 25%.

Михайло Федоров назвав цю постанову «історичною», адже вона значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, а також створить умови для стрімкого розвитку українських мілітарі-технологій.