У секторі Гази загинули двоє українських дітей

У місті Газа через ракетний обстріл 24 жовтня загинули дві дитини з громадянством України.
Про це повідомив керівник відділення посольства України при Палестинській національній адміністрації Максим Тьокін у коментарі «Суспільному».
Це підтвердив і представник української громади, який зараз у секторі Гази. Він каже, що загинули брат і сестра 9 та 6 років, а їхня мати родом із Харкова вижила.
Наразі в секторі Гази перебувають щонайменше 308 громадян України, які чекають на евакуацію. Загалом там проживають майже пів тисячі українців.
- Станом на 24 жовтня в Ізраїлі через війну із ХАМАС загинули 18 українців. Трьома рейсами з країни до Бухаресту вже евакуювали 450 українців.