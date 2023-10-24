У секторі Гази загинули двоє українських дітей

У місті Газа через ракетний обстріл 24 жовтня загинули дві дитини з громадянством України.

Про це повідомив керівник відділення посольства України при Палестинській національній адміністрації Максим Тьокін у коментарі «Суспільному».

Це підтвердив і представник української громади, який зараз у секторі Гази. Він каже, що загинули брат і сестра 9 та 6 років, а їхня мати родом із Харкова вижила.

Наразі в секторі Гази перебувають щонайменше 308 громадян України, які чекають на евакуацію. Загалом там проживають майже пів тисячі українців.