Між сектором Гази та Єгиптом відкрився пункт пропуску. В іноземців є шанс виїхати з ексклаву

Між сектором Гази та Єгиптом відкрився пункт пропуску «Рафах» — єдиний, через який можуть доставляти гуманітарну допомогу ій евакуйовувати людей.

Про відкриття КПП пише Al Arabiya. Посольство США в Ізраїлі повідомляло, що пункт відкрили о 10:00 за місцевим часом.

У сектор почали прибувати перші вантажівки з гуманітарною допомогою. В іноземців зʼявився шанс виїхати з ексклаву. Там наразі перебувають щонайменше 308 громадян України, які чекають на евакуацію.

За інформацією видання «Едіот ахронот», прикордонний перехід працюватиме до 16:00.