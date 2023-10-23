США відправили до Ізраїлю військових радників

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США направили кілька своїх військових радників до Ізраїлю.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу, передає CNN.

«Вони вирушили туди поділитися своїми поглядами, а також поставити складні питання», — сказав Кірбі, але не уточнив кількість радників, що поїхали в Ізраїль.

Водночас Axios пише, що адміністрація президента США відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів.

За словами ізраїльського високопосадовця, серед офіцерів, які допомагають Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), є генерал-лейтенант Джеймс Глінн – він раніше очолював Сили спеціальних операцій морської піхоти і брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.

Американські представники не керують операціями ЦАХАЛ, а надають йому військові консультації щодо дій у секторі Гази, насамперед — очікуваного наземного вторгнення.