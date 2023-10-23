США відправили до Ізраїлю військових радників

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США направили кілька своїх військових радників до Ізраїлю.
Про це посадовець повідомив під час брифінгу, передає CNN.
«Вони вирушили туди поділитися своїми поглядами, а також поставити складні питання», — сказав Кірбі, але не уточнив кількість радників, що поїхали в Ізраїль.
Водночас Axios пише, що адміністрація президента США відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів.
За словами ізраїльського високопосадовця, серед офіцерів, які допомагають Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), є генерал-лейтенант Джеймс Глінн – він раніше очолював Сили спеціальних операцій морської піхоти і брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.
Американські представники не керують операціями ЦАХАЛ, а надають йому військові консультації щодо дій у секторі Гази, насамперед — очікуваного наземного вторгнення.
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 23 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази для «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 22 жовтня заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».