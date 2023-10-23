ЦАХАЛ стверджує, що заарештував 800 палестинців на Західному березі від початку війни

Армія оборони Ізраїлю заявила, що заарештувала 800 розшукуваних палестинців на Західному березі річки Йордан за час війни, від 7 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

Серед арештованих — 500 людей, пов’язаних із ХАМАС. За ніч проти 23 жовтня ізраїльські військові заарештували 37 членів ХАМАС.

За останні два тижні між силами ЦАХАЛ і палестинцями на Західному березі річки Йордан відбулися численні зіткнення та кілька спроб терористичних атак, стверджують в ізраїльському війську.

Міністерства охорони здоровʼя Палестинської національної адміністрації щонайменше 97 палестинців Західного берега вбили ізраїльські військові у період з 7 жовтня і дотепер.

Ізраїль вважає Західний берег річки Йордан спірною територією, ООН вважає її окупованою після війни 1967 року.