У Литві назвали «спекуляцією» розмови про те, чи збере Україна необхідну кількість голосів для резолюції про трибунал для путіна

Заступниця міністра юстиції Литви Габія Грігайте-Даугірде вважає «спекуляціями» розмови про те, чи збере Україна необхідну кількість голосів за резолюцію в Генеральній асамблеї ООН про створення повноцінного трибуналу, щоб покарати путіна і його підлеглих за злочин агресії. Про це Габія Грігайте-Даугірде розповіла в інтервʼю «Бабелю». «Винести питання щодо трибуналу на Генеральну асамблею можна лише один раз. І з першого разу отримати необхідну кількість голосів. На мій погляд, розмови про те, чи збере Україна необхідну кількість голосів, — це спекуляції. Бо ми ніколи не знатимемо напевно до моменту голосування. Треба працювати, спілкуватися з країнами, розʼяснювати, бути відкритими до дискусії», — пояснила Габія Грігайте-Даугірде.

Вона зазначила, що розмовляє про трибунал на кожній зустрічі з представниками інших країн: «Іноді ходять чутки про те, що якась країна не буде голосувати за повноцінний міжнародний трибунал, а потім у розмові ти розумієш, що це не так. Я думаю, що цей дискурс створений для того, щоб позбавити [Україну] впевненості». Габія Грігайте-Даугірде також наголошує: кожен член Генасамблеї має лише один голос, тож якщо маленькі країни готові і є міжрегіональна підтримка трибуналу, то голосування може бути успішним.

«Україна вже робила це кілька разів. Наприклад, коли голосували за створення Реєстру збитків чи за Формулу миру. Тоді теж були чутки, що Україна не отримає достатньо голосів, але вона отримала. Треба тільки мати чітку дорожню карту для трибуналу та провести розʼяснювальну роботу», — додала Габія Грігайте-Даугірде.