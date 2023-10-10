Україна має вагомий аргумент, аби переконати США підтримати спецтрибунал над росією

Юрист-міжнародник Філіп Сендс, який був одним із авторів Римського статуту і представляв різні держави в Міжнародному суді ООН, вважає, що в України і прихильників Міжнародного трибуналу є вагомий аргумент, аби переконати США і Велику Британію підтримати саме такий формат суду на росією.

Про це Сендс розповів в інтервʼю «Бабелю».

США і Британія побоюються, що Міжнародний трибунал, який подолає імунітет президента рф путіна, може стати прецедентом і запустити процес притягнення винних за вторгнення в Ірак у 2003 році.

Сендс пояснив, що у випадку з вторгненням росії, Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію щодо України, у якій дії росії засудили як акт агресії, що порушує Статут ООН. У випадку з Іраком — резолюцій Генасамблеї ООН, які засуджують війну, не було.

«Ми можемо сказати їм [США і Британії], що Генеральна асамблея прийняла резолюцію щодо України, а щодо Іраку — ні. Це суттєво. Без такої резолюції трибунал створити не можна», — заявив Сендс.