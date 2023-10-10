Україна має вагомий аргумент, аби переконати США підтримати спецтрибунал над росією

Юрист-міжнародник Філіп Сендс, який був одним із авторів Римського статуту і представляв різні держави в Міжнародному суді ООН, вважає, що в України і прихильників Міжнародного трибуналу є вагомий аргумент, аби переконати США і Велику Британію підтримати саме такий формат суду на росією.
Про це Сендс розповів в інтервʼю «Бабелю».
США і Британія побоюються, що Міжнародний трибунал, який подолає імунітет президента рф путіна, може стати прецедентом і запустити процес притягнення винних за вторгнення в Ірак у 2003 році.
Сендс пояснив, що у випадку з вторгненням росії, Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію щодо України, у якій дії росії засудили як акт агресії, що порушує Статут ООН. У випадку з Іраком — резолюцій Генасамблеї ООН, які засуджують війну, не було.
«Ми можемо сказати їм [США і Британії], що Генеральна асамблея прийняла резолюцію щодо України, а щодо Іраку — ні. Це суттєво. Без такої резолюції трибунал створити не можна», — заявив Сендс.
- Україна вже понад півтора року працює над тим, щоб створити Спеціальний трибунал для злочину агресії й там притягнути до відповідальності володимира путіна та інших російських високопосадовців. Аби подолати президентський імунітет путіна, а також щоб трибунал був легітимний, його мають підтримати провідні демократії світу, насамперед Сполучені Штати — і вони не проти, але зовсім не в тому форматі, який потрібен Україні.
- Україна наполягає на Міжнародному трибуналі, а США підтримують інтернаціоналізований трибунал, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Національні суди не можуть подолати імунітету глави держави, але США не хочуть отримати прецедент, який призведе до розслідування війн в Іраку та Афганістані.