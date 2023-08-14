Представниця Держдепу США розповіла, чому Штати підтримують саме інтернаціоналізований трибунал

США підтримують інтернаціоналізований трибунал для України, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів, адже розслідування цього злочину вже інтернаціоналізоване в Гаазі, і Сполучені Штати відрядили туди високопоставленого прокурора. Збір доказів іде, а суд у вигляді Спеціалізованої палати може запрацювати, коли воєнний стан в Україні скасують.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

«Є багато способів інтернаціоналізації цього трибуналу з точки зору міжнародного досвіду, досвіду членів Спільної слідчої групи, досвіду інших держав, які підтримують Україну. Існують шляхи, якими міжнародна спільнота може підтримати Спеціалізовану палату в українській судовій системі. Є важливий проміжний крок ― це створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування агресії. Таким чином розслідування цього злочину вже інтернаціоналізоване в Гаазі, і Сполучені Штати відрядили туди високопоставленого прокурора», — пояснила Бет ван Скаак.