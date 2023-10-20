Байден звернувся до американців із закликом підтримати Україну та Ізраїль. Що він сказав

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до американців з Овального кабінету попросив підтримки для України та Ізраїлю.
Президент США назвав поточний момент «переламною точкою» — битвою між світовими демократіями та автократіями.
Байден порівняв війну в Ізраїлі з війною росії в Україні. Він звинуватив ХАМАС і президента рф володимира путіна в бажанні «повністю знищити сусідню демократію», однак, зазначив, що вони «є різними загрозами».
Байден оголосив, що подасть до Конгресу терміновий бюджетний запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю, а також сказав, що підтримка обох країн є «життєво важливою для національної безпеки Америки».
Президент США наголосив, що терористичне угруповання ХАМАС «не представляє палестинський народ» і звинуватив його у використанні палестинців «як живого щита». Він виступив проти ісламофобії та антисемітизму, а також сказав, що «ізраїльтяни і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі».
Байден підтвердив свою обіцянку повернути додому громадян США, що опинилися в заручниках.
- 15 жовтня Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за $2 мільярди, а NBC News із посиланням на джерела в Конгресі США писали, що Джо Байден проситиме Конгрес США про $60 мільярдів для України і $40 мільярдів для Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканського кордону.
- Спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.
- Поки спікера Палати представників немає (а це вже два тижні), палата не може займатися своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу для Ізраїлю або України.