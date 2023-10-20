Байден звернувся до американців із закликом підтримати Україну та Ізраїль. Що він сказав

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до американців з Овального кабінету попросив підтримки для України та Ізраїлю.

Президент США назвав поточний момент «переламною точкою» — битвою між світовими демократіями та автократіями.

Байден порівняв війну в Ізраїлі з війною росії в Україні. Він звинуватив ХАМАС і президента рф володимира путіна в бажанні «повністю знищити сусідню демократію», однак, зазначив, що вони «є різними загрозами».

Байден оголосив, що подасть до Конгресу терміновий бюджетний запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю, а також сказав, що підтримка обох країн є «життєво важливою для національної безпеки Америки».

Президент США наголосив, що терористичне угруповання ХАМАС «не представляє палестинський народ» і звинуватив його у використанні палестинців «як живого щита». Він виступив проти ісламофобії та антисемітизму, а також сказав, що «ізраїльтяни і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі».

Байден підтвердив свою обіцянку повернути додому громадян США, що опинилися в заручниках.