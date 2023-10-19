Премію Сахарова «За свободу думки» отримала іранка Махса Аміні. Вона померла після затримання поліцією моралі

Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у 2023 році отримала мешканка Ірану Махса Аміні. Вона померла у 2022 році після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.
Очільниця Європарламенту Роберта Мецола під час виступу заявила, що Європейський парламент відзначив відважних іранців, які продовжують боротьбу за рівність, гідність і свободу в Ірані.
«Обираючи цих людей лауреатами премії імені Сахарова «За свободу думки» 2023 року, ми памʼятаємо про їхню боротьбу та вшановуємо тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу», — наголосила Мецола.
- Премія імені Сахарова «За свободу думки» — це щорічна відзнака Європейського парламенту, яку вручають за досягнення в таких галузях: захист прав людини та її основних свобод; розвиток демократії та обстоювання верховенства права; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин. Минулого року її отримав український народ та його обрані лідери, зокрема президент Володимир Зеленський.
- Після смерті Махси Аміні в Ірані спалахнули масові протести. Вони досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада та низка інших країн.
- Правозахисна організація Amnesty International заявляла, що влада Ірану вимагає смертної кари щонайменше для 21 учасника протестів. Деяких протестувальників засудили до страти.