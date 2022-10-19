Премію Сахарова «За свободу думки» цього року отримав український народ та його лідери

Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у 2022 році отримав український народ та його обрані лідери, зокрема і президент Володимир Зеленський.
Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберта Мецола під час виступу. Саме Європарламент є засновником цієї премії.
«Вони відстоюють те, у що вірять. Боряться за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас», — зазначила вона.
Окрім українців та їхніх лідерів, серед номінантів також був засновник Wikileaks Джуліан Ассанж та колумбійська Комісія зі встановлення істини, яка займалася національним примиренням та врегулюванням завершення громадянської війни в країні.
Офіційно, премію Сахарова отримав «хоробрий український народ в особі свого президента, обраних лідерів і громадянського суспільства».
- Премія Сахарова за свободу думки — це щорічна відзнака Європейського парламенту, яку вручають за досягнення в таких областях: захист прав людини та її основних свобод; розвиток демократії та відстоювання верховенства права; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин. Ця премія є, зокрема, в українського режисера Олега Сенцова.