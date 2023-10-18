Сполучені Штати ввели санкції проти ХАМАС

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на девʼяттьох ключових членів ХАМАС та її компанію, пише пресслужба.
Під санкції потрапили учасники організації, які керують активами ХАМАС, катарський фінансовий посередник, повʼязаний з Іраном, один із командирів ХАМАС, оператора біржі віртуальної валюти в Газі та сама біржа. Ось їхні імена та назва:
- Муса Мухаммад Салім Дудін;
- Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Кхайр;
- Амер Камал Шариф Альшава;
- Ахмед Саду Джахлеб;
- Айман Ахмад Аль-Дувайк;
- Валід Мохаммед Мустафа Джадалла;
- Мухаммад Ахмад Абд Аль-Дайім Насралла;
- Айман Нофал;
- Ахмед М. М. Алакад;
- Компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company.
Наразі Міністерство фінансів США затримало майже 1 000 людей і організацій, повʼязаних з тероризмом і фінансуванням тероризму з боку Ірану та його помічників, зокрема ХАМАС, «Хезболла» тощо.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 3 000. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- 17 жовтня підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у секторі Гази. Як передає телеканал Al Jazeera, загинули майже 500 людей.
- 18 жовтня президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Він заявив, що вважає правдивою ізраїльську версію про вибух у лікарні Аль-Ахлі.