Сполучені Штати ввели санкції проти ХАМАС

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на девʼяттьох ключових членів ХАМАС та її компанію, пише пресслужба.

Під санкції потрапили учасники організації, які керують активами ХАМАС, катарський фінансовий посередник, повʼязаний з Іраном, один із командирів ХАМАС, оператора біржі віртуальної валюти в Газі та сама біржа. Ось їхні імена та назва:

Муса Мухаммад Салім Дудін;

Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Кхайр;

Амер Камал Шариф Альшава;

Ахмед Саду Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валід Мохаммед Мустафа Джадалла;

Мухаммад Ахмад Абд Аль-Дайім Насралла;

Айман Нофал;

Ахмед М. М. Алакад;

Компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company.

Наразі Міністерство фінансів США затримало майже 1 000 людей і організацій, повʼязаних з тероризмом і фінансуванням тероризму з боку Ірану та його помічників, зокрема ХАМАС, «Хезболла» тощо.