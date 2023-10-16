«Не найкращий час». Зеленський хотів приїхати в Ізраїль разом із Блінкеном, але йому відмовили

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час візиту у Європі хотів на знак солідарності прилетіти в Ізраїль разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. В Ізраїлі Зеленському заявили, що «зараз — не найкращий час».

Про це повідомило ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела.

Медіа припускає, що Зеленський може приїхати до Ізраїлю під час чергової поїздки Європою.

7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль, Зеленський заявив, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, «жодної підтримки терористам». 11 жовтня Зеленський під час спілкування із журналістами закликав всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям.