Катар поверне з росії трьох українських дітей

Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до росії. Це частина механізму, який створив Катар для повернення дітей в Україну.

Про це представник Катару повідомив Reuters.

Днями Катар уже посприяв поверненню ще однієї української дитини семи років, яка воззʼєдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. Тепер до України повертатимуть 2-річного і 9-річного хлопчиків та дівчинку 17 років.