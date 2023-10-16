Катар поверне з росії трьох українських дітей

Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до росії. Це частина механізму, який створив Катар для повернення дітей в Україну.
Про це представник Катару повідомив Reuters.
Днями Катар уже посприяв поверненню ще однієї української дитини семи років, яка воззʼєдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. Тепер до України повертатимуть 2-річного і 9-річного хлопчиків та дівчинку 17 років.
Катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.
Повернення перших чотирьох дітей перевіряє систему, створену Катаром після місяців переговорів із Києвом і Москвою. Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Аль Хатер сказав, що це лише перший крок.
Уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- За даними державного порталу «Діти війни», станом на 13 вересня офіційно Україна змогла підтвердити депортацію 19 546 дітей, повернути вдалося 386. Дитячий омбудсман України Дарʼя Герасимчук заявляла, що, оскільки частина території України перебуває в окупації й влада не має туди доступу, може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.