Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів ХАМАС. Байден застеріг Ізраїль від окупації Гази. Що сталося за ніч

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала ще одного командира ХАМАС під час авіаудару, пише Sky News. Мова йде про Матеза Ейда — командира південного крила ХАМАС.

За добу 15 жовтня ЦАХАЛ атакував 250 військових обʼєктів у секторі Гази, більшість із них розташовані на півночі.

Агентство Reuters пише, що ізраїльські повітряні удари вночі проти 16 жовтня були найсильнішими від початку бойових дій.

Ізраїльський удар по Рафаху на півдні сектора Гази, 15 жовтня 2023 року. AFP

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по обʼєктах «Хезболли» в Лівані у відповідь на обстріли території Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус заявив, що удар по цивільних, що тікали на південь сектора Гази 13 жовтня, ймовірно, був операцією ХАМАС «під чужим прапором», пише Times of Israel. Під час цієї атаки загинули щонайменше 70 людей, ще 200 отримали поранення. За словами Конрікуса, армія Ізраїлю оприлюднить докази своєї заяви найближчими часом.

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки до Ізраїлю, пише Associated Press із посиланням на джерело. Помічник Нетаньягу раніше повідомив, що премʼєр Ізраїлю запрошував Байдена в країну.

Також президент США застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази. В інтервʼю CBS, яке вийшло в ефір 15 жовтня, Байден сказав, що для Ізраїлю було б «великою помилкою» окупувати Газу. Пізніше посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що Ізраїль «не зацікавлений» в окупації Гази, але зробить «все необхідне», щоб ліквідувати ХАМАС.