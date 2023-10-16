Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів ХАМАС. Байден застеріг Ізраїль від окупації Гази. Що сталося за ніч

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала ще одного командира ХАМАС під час авіаудару, пише Sky News. Мова йде про Матеза Ейда — командира південного крила ХАМАС.
За добу 15 жовтня ЦАХАЛ атакував 250 військових обʼєктів у секторі Гази, більшість із них розташовані на півночі.
Агентство Reuters пише, що ізраїльські повітряні удари вночі проти 16 жовтня були найсильнішими від початку бойових дій.
Крім того, ЦАХАЛ вдарив по обʼєктах «Хезболли» в Лівані у відповідь на обстріли території Ізраїлю.
Речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус заявив, що удар по цивільних, що тікали на південь сектора Гази 13 жовтня, ймовірно, був операцією ХАМАС «під чужим прапором», пише Times of Israel. Під час цієї атаки загинули щонайменше 70 людей, ще 200 отримали поранення. За словами Конрікуса, армія Ізраїлю оприлюднить докази своєї заяви найближчими часом.
Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки до Ізраїлю, пише Associated Press із посиланням на джерело. Помічник Нетаньягу раніше повідомив, що премʼєр Ізраїлю запрошував Байдена в країну.
Також президент США застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази. В інтервʼю CBS, яке вийшло в ефір 15 жовтня, Байден сказав, що для Ізраїлю було б «великою помилкою» окупувати Газу. Пізніше посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що Ізраїль «не зацікавлений» в окупації Гази, але зробить «все необхідне», щоб ліквідувати ХАМАС.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 2 400. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.