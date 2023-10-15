Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командувача ХАМАС у секторі Гази

ЦАХАЛ вночі 14 жовтня ліквідував командувача т. зв. сил нухба в батальйоні ХАМАС «Південний Хан Юніс» Білала аль-Кедру.
Ізраїльські військові літаки завдали удару по будівлі в секторі Гази, де був Білал аль-Кедра. Разом з ним загинули й інші бойовики ХАМАС та руху Ісламського джихаду в Палестині.
Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, убитий командувач ХАМАС відповідав за вторгнення бойовиків у кібуци Нірім і Нір-Оз неподалік сектора Гази. Там відбувалися масові розстріли цивільних. Над цими кібуцами Ізраїль відновив контроль уже надвечір 7 жовтня.
Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що протягом ночі уразила понад 100 цілей, включаючи командні пункти ХАМАС, військові комплекси, десятки ракетних установок, пункти запуску протитанкових ракет і спостережні пункти, а ще командні пункти Ісламського джихаду.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 2 215. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив.