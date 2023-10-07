Ізраїль заявив, що відновив контроль над більшістю південних населених пунктів

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

У списку — Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нірім, Назів Хатхара, Нір Оз, Нахаль Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір Іцхак, Беер-Шева, Маген і Урім.

Бойові дії тривають у 22 точках поблизу сектора Гази. Армія оборони Ізраїлю проводить нову хвилю авіаударів по Газі.

ХАМАС повідомив, що ввечері знову атакував Ізраїль і випустив 150 ракет. У Тель-Авіві влучання в житловий будинок.

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В Ізраїлі загинули щонайменше 200 людей, ще понад тисячу поранені. Палестинці заявляють про 230 загиблих і майже дві тисячі поранених.

Пізніше Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про запровадження надзвичайного стану по всій країні. Це дозволяє ізраїльській армії встановлювати спеціальні інструкції для населення й обмежувати скупчення людей.

Ситуація в Ізраїлі

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема у столиці Тель-Авів.

Під час ракетної атаки сотні бойовиків проникли до семи ізраїльських громад, що межують із сектором Гази. Бойовики захопили військову базу на КПП «Ерез», убили військовослужбовців, а також розстрілювали цивільних в усіх захоплених громадах. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі». Авіація завдає ударів по сектору Гази, а війська отримали наказ звільнити захоплені території. Під вечір Ізраїль заявив, що його військові увійшли у всі міста на кордоні з Газою, де були бойовики ХАМАСу, і перевіряють кожен населений пункт. Пізніше бойовики знову запустили ракети по Ізраїлю.

Напад на Ізраїль привітав Іран. Засудили атаку Велика Британія, Франція, Нідерланди, Україна, а також голова Єврокомісії. Туреччина, Єгипет і росія закликають сторони припинити вогонь. США заявили, що працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту».