Єврокомісія втричі збільшить гуманітарну допомогу цивільним сектора Гази

Європейська комісія терміново втричі збільшує поточний пакет гуманітарної допомоги для цивільних сектора Гази.
Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Пакет збільшать на €50 мільйонів — до €75 мільйонів. Ці гроші мають гарантувати, що мирні мешканці сектора отримають базові речі для виживання.
Єврокомісія співпрацюватиме з ООН, щоб допомога дійшла до тих, хто її потребує.
«Комісія підтримує право Ізраїлю захищатися від терористів ХАМАС у повній повазі до міжнародного гуманітарного права. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб невинні цивільні особи в Газі отримували підтримку в цьому контексті», — додала Урсула фон дер Ляєн.
- ЄС відмовився від призупинення допомоги палестинцям після атаки ХАМАС на Ізраїль. Тим часом Комісія проводить перевірку, щоб «жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволило будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль».
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 2 215. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Гуманітарна криза в Газі поглиблюється. За даними ООН, внаслідок ізраїльських авіаударів понад 423 тисячі людей були змушені покинути свої домівки.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив.