Reuters: ЄС відмовляється призупиняти допомогу Палестині

Європейський Союз відмовився від призупинення допомоги палестинцям після атаки ХАМАС на Ізраїль. Деяки країни-члени блоку поскаржилися на те, що виконавча влада ЄС «перейшла межу».
Про це пише Reuters.
Єврокомісар із питання розширення Олівер Варгеї 9 жовтня заявив, що Європейська комісія призупиняє фінансування розвитку Палестини на суму €691 мільйон. Це оголошення обурило деякі уряди — вони сумніваються, що Єврокомісія має повноваження на таке рішення.
За словами євродипломатів, Іспанія, Португалія, Люксембург та Ірландія публічно висловили занепокоєння цим рішенням, тоді як інші країни зробили це в кулуарах.
За пʼять годин після допису Варгеї Єврокомісія підтвердила, що розпочала терміновий перегляд допомоги Палестині, а також заявила, що «оскільки платежів не було передбачено, виплати призупинені не будуть».
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель згодом додав, що ЄС не призупинить «належні платежі» — одразу після того, як Комісія заявила, що жодних платежів не передбачається. Ця заява ще більше посилила плутанину.
Єврокомісія не пояснила цю невідповідність, але уточнила, що гуманітарна допомога триватиме — її виділяють окремо від програми розвитку.
Нині ЄК проводить перевірку, щоб «жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволило будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль».
- Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази. Протягом війни Ізраїль уразив щонайменше 1 707 цілей в секторі Гази, зокрема 475 ракетних систем, 73 командних центри, 23 обʼєкти стратегічної інфраструктури та 22 підземні цілі.
- Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.
- У ЄС засуджують атаки ХАМАС проти Ізраїлю. Про це висловилися президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейського парламенту Роберта Мецола і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.