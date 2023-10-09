Єврокомісія призупинила фінансову підтримку Палестини

Європейська комісія призупиняє фінансування розвитку Палестини після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомив єврокомісар із питання розширення Олівер Варгеї.

За його словами, Європейська комісія переглядає фінансування розвитку Палестини на загальну суму €691 мільйон. Усі платежі вже призупинили. Також відклали всі нові бюджетні пропозиції, у тому числі, на 2023 рік. Єврокомісія перегляне увесь портфель проєктів розвитку для Палестини.