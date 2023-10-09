Єврокомісія призупинила фінансову підтримку Палестини

Європейська комісія призупиняє фінансування розвитку Палестини після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомив єврокомісар із питання розширення Олівер Варгеї.
За його словами, Європейська комісія переглядає фінансування розвитку Палестини на загальну суму €691 мільйон. Усі платежі вже призупинили. Також відклали всі нові бюджетні пропозиції, у тому числі, на 2023 рік. Єврокомісія перегляне увесь портфель проєктів розвитку для Палестини.
- Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.
- Станом на 9 жовтня з ізраїльської сторони загинули понад 800 людей, 2 500 поранені, а з палестинської — 560 загинули, близько 2 300 травмовані. Серед загиблих в Ізраїлі — дві українки, також дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю, міста Сдерот.
- У ЄС засуджують атаки ХАМАС проти Ізраїлю. Про це вже висловився президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейського парламенту Роберта Мецола і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.