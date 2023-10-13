Дослідники прочитали перше слово на сувої, що згорів через виверження Везувію

Дослідники вперше змогли прочитати слово на стародавньому сувої, що згорів під час виверження Везувію. Там було написано давньогрецькою πορφύραc — «фіолетовий».
Про це пише The Guardian.
У березні Університет Кентуккі та інвестори з Кремнієвої долини оголосили конкурс і запропонували грошові призи дослідникам, які зможуть розшифрувати текст. Прочитати слово змогли студенти Люк Фарітор із Небраски та Юсеф Надер із Берліну. Їм допоміг штучний інтелект. Фарітор перший назвав слово і виграв $40 тисяч, а Надер — $10 тисяч. Тепер тих, хто зможе прочитати текст поруч, теж очікує винагорода.
Стародавні сувої зберігалися в бібліотеці на віллі в місті Геркуланум. Науковці вважають, що вона належала високопоставленому римському діячу, можливо, Луцію Кальпурнію Пізону Цезоніну, тестю Юлія Цезаря. Ці сувої обгоріли через виверження Везувію в 79 році нашої ери, яке знищило Помпеї та його околиці.
- Нещодавно археологи знайшли неподалік Помпеїв невелику спальню на римській віллі, якою користувалися раби. У кімнаті було два ліжка, на одному з яких був матрац, дві невеличкі шафи та ряд урн і керамічних контейнерів, у яких знайшли рештки двох мишей та щура.
- Знахідки в Помпеях археологи роблять постійно. Серед них: фреска з зображенням «далекого предка» піци, рештки вагітної черепахи, кімната рабів із предметами побуту, гробниця з напівмуміфікованим тілом (частково збереглися волосся та вухо), коробка з прикрасами часів Стародавнього Риму, стародавній магазин фастфуду, якому дві тисячі років.