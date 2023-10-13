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Дослідники прочитали перше слово на сувої, що згорів через виверження Везувію

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Дослідники прочитали перше слово на сувої, що згорів через виверження Везувію

University of Kentucky

Дослідники вперше змогли прочитати слово на стародавньому сувої, що згорів під час виверження Везувію. Там було написано давньогрецькою πορφύραc — «фіолетовий».

Про це пише The Guardian.

University of Kentucky

У березні Університет Кентуккі та інвестори з Кремнієвої долини оголосили конкурс і запропонували грошові призи дослідникам, які зможуть розшифрувати текст. Прочитати слово змогли студенти Люк Фарітор із Небраски та Юсеф Надер із Берліну. Їм допоміг штучний інтелект. Фарітор перший назвав слово і виграв $40 тисяч, а Надер — $10 тисяч. Тепер тих, хто зможе прочитати текст поруч, теж очікує винагорода.

Стародавні сувої зберігалися в бібліотеці на віллі в місті Геркуланум. Науковці вважають, що вона належала високопоставленому римському діячу, можливо, Луцію Кальпурнію Пізону Цезоніну, тестю Юлія Цезаря. Ці сувої обгоріли через виверження Везувію в 79 році нашої ери, яке знищило Помпеї та його околиці.