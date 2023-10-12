США запровадили санкції проти компаній і кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту

Сполучені Штати Америки запровадили санкції через порушення цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомили у Мінфіні США.

Під обмеження потрапили:

Компанія Lumber Marine SA, що базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Вона володіє танкером СКФ «Приморʼя», який транспортував нафту з росії за ціною понад $75 доларів за барель після того, як обмеження цін набуло чинності.

Компанія Ice Pearl Navigation Corp з Туреччини, що володіє танкером Yasa Golden Bosphorus. Цей корабель транспортував сиру нафту ціною вище $80 за барель.

«Сьогоднішні дії демонструють наше незмінне зобовʼязання зменшити ресурси росії для її війни проти України та забезпечити дотримання обмеження цін», — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.