США попередили Туреччину про «реальний ризик санкцій», якщо її компанії продовжать допомагати росії з експортом нафти

США, як і раніше, стурбовані тим, що Туреччина є центром порушень санкцій щодо росії, у тому числі через тіньовий флот для російської нафти. Вашингтон попередив уряд і приватний сектор Туреччини про «дуже реальні ризики санкцій».

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

«Ми ведемо постійний діалог з турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецька компанія буде піддана санкціям, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики», — сказав західний дипломат, маючи на увазі переговори уряду США з турецькою державою і приватним сектором.