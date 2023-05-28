WSJ: Саудівська Аравія невдоволена обсягами видобутку нафти в росії, у відносинах країн зростає напруженість

Саудівська Аравія висловила росії невдоволення через її обсяги видобутку нафти, у відносинах країн зростає напруженість.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Ер-Ріяд вважає, що Москва не повною мірою виконала свою обіцянку скоротити видобуток нафти і цим ставить під загрозу зусилля королівства підняти ціни на енергоносії. У звʼязку з цим саудівські чиновники звернулися до російських колег із проханням дотримуватися домовленостей.

За словами джерел, розбіжності між двома найбільшими виробниками нафти у світі дуже помітні напередодні міністерської зустрічі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Учасники мають зібратися 4 червня у Відні, щоб обговорити план видобутку на друге півріччя.

Останні дані свідчать, що росія продовжує закачувати на ринок великі обсяги нафти, що допомогло їй збільшити свої прибутки, але погіршило ситуацію з надлишком пропозиції. Ціни на нафту в результаті впали майже на 10%, порівняно з квітнем, пише газета. Що з цим буде робити Ер-Ріяд і як реагуватиме, поки неясно.

Те, що росія не повною мірою скоротила свій видобуток нафти до заявлених 500 тисяч барелів на добу, констатувало Міжнародне енергетичне агентство у доповіді за квітень.