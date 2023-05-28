WSJ: Саудівська Аравія невдоволена обсягами видобутку нафти в росії, у відносинах країн зростає напруженість

Саудівська Аравія висловила росії невдоволення через її обсяги видобутку нафти, у відносинах країн зростає напруженість.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Ер-Ріяд вважає, що Москва не повною мірою виконала свою обіцянку скоротити видобуток нафти і цим ставить під загрозу зусилля королівства підняти ціни на енергоносії. У звʼязку з цим саудівські чиновники звернулися до російських колег із проханням дотримуватися домовленостей.
За словами джерел, розбіжності між двома найбільшими виробниками нафти у світі дуже помітні напередодні міністерської зустрічі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Учасники мають зібратися 4 червня у Відні, щоб обговорити план видобутку на друге півріччя.
Останні дані свідчать, що росія продовжує закачувати на ринок великі обсяги нафти, що допомогло їй збільшити свої прибутки, але погіршило ситуацію з надлишком пропозиції. Ціни на нафту в результаті впали майже на 10%, порівняно з квітнем, пише газета. Що з цим буде робити Ер-Ріяд і як реагуватиме, поки неясно.
Те, що росія не повною мірою скоротила свій видобуток нафти до заявлених 500 тисяч барелів на добу, констатувало Міжнародне енергетичне агентство у доповіді за квітень.
- У жовтні 2022 року країни ОПЕК, а також групи її союзників на чолі з росією, погодилися скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день з листопада до кінця 2023 року. То було найбільшим скороченням квот з квітня 2020 року. За даними ЗМІ, ініціатором угоди була росія, а Саудівська Аравія її підтримала. США просили саудитів відтермінувати це рішення, а потім звинуватили їх у свідомому підіграванні росії.
- У грудні країни ОПЕК+ вирішили зберегти чинний план з видобутку нафти. Рішення ухвалили за два дні після того, як ЄС офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.