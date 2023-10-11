Апеляція залишила Нестора Шуфрича у СІЗО

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Шуфрич залишається в СІЗО до 15 листопада.

Справа Шуфрича

15 вересня Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» та що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.