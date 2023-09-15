Суд узяв під арешт на два місяці нардепа Нестора Шуфрича. Його підозрюють у держзраді

Печерський суд Києва відправив під арешт на 60 діб народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє «Ґрати» із зали суду, йому дали 60 діб, тобто до 13 листопада, без можливості внесення застави.

«Суспільне» пише, що засідання було в закритому режимі. За даними розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича — агента ФСБ, який утік до Москви у 2014 році та створив мережу для підривної діяльності проти України.

Укрінформ передає, що Шуфрича взяли під варту в залі суду.