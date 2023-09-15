Суд узяв під арешт на два місяці нардепа Нестора Шуфрича. Його підозрюють у держзраді

Печерський суд Києва відправив під арешт на 60 діб народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.
Як повідомляє «Ґрати» із зали суду, йому дали 60 діб, тобто до 13 листопада, без можливості внесення застави.
«Суспільне» пише, що засідання було в закритому режимі. За даними розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича — агента ФСБ, який утік до Москви у 2014 році та створив мережу для підривної діяльності проти України.
Укрінформ передає, що Шуфрича взяли під варту в залі суду.
- Зранку 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича — нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.
- Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що під час обшуків у Нестора Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.
- У цей же день, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, агентом ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії єдина історія та що українці й росіяни — «один народ».