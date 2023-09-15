Джерела «Бабеля»: СБУ підозрює нардепа Нестора Шуфрича в держзраді

Служба безпеки України навідалася до будинку нардепа Нестора Шуфрича в селі Козин на Київщині, повідомив головред «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Шуфричу нібито інкримінують державну зраду.

Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що Шуфрича не затримували, але в його будинку провели обшуки. І підтвердили, що нардепа підозрюють у державній зраді.

Джерела зазначають, що СБУ виявила співпрацю Шуфрича з екснардепом і заступником секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимиром Сівковичем, який свого часу координував шпигунство ексголови СБУ у Криму Олега Кулініча.