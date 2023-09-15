У Нестора Шуфрича під час обшуків знайшли документ зі схемою «автономії» для Донецької та Луганської областей

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Документ передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.

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