У Нестора Шуфрича під час обшуків знайшли документ зі схемою «автономії» для Донецької та Луганської областей

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.
Документ передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.
- Зранку 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. СБУ підозрює Шуфрича в державній зраді. Служба безпеки виявила його співпрацю з екснардепом і заступником секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимиром Сівковичем, який свого часу координував шпигунство ексголови СБУ у Криму Олега Кулініча.