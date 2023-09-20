Верховна Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 258 нардепів. Однак Шуфрич залишився одним з трьох членів комітету. Без нього там залишаться тільки два депутати з фракції «Слуга народу».

Ярослав Железняк / Telegram

Виконувачем обовʼязків голови Комітету зі свободи слова буде Євген Брагар.

За словами Железняка, новим постійним головою комітету може стати представник Львівщини з групи «Довіра» Павло Бакунець.