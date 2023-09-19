У Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету свободи слова

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету свободи слова.
Пропозицію внесли очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк.
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що Шуфрича можуть звільнити вже цього тижня. Якщо заарештованого нардепа відкличуть з посади, у комітеті залишаться тільки два депутати з фракції «Слуга народу».
«Ми відкриті до пропозицій щодо нового члена комітету. Хто його має очолити? Депутат від опозиції, і не обов’язково з «Європейської солідарності», бо там вже декілька разів заявили, що вони готові. Але, може, ще хтось інший також готовий. У нас же п’ять чи шість опозиційних сил, ми маємо всіх їх опитати», — зазначив Корнієнко.
- 15 вересня правоохоронці офіційно оголосили народному депутату Нестору Шуфричу підозру в державній зраді. Суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб, до 13 листопада, без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.
- Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.