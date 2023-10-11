СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза

Служба безпеки України викрила двох чоловіків, які навели російський комплекс «Іскандер» на кафе-магазин у селі Гроза в Харківській області.

Про це «Бабелю» повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, це двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації області вони працювали на росіян у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», а іншого — «інспектором дорожньо-патрульної служби».

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Після звільнення області чоловіки із сімʼями втекли до росії, звідки сформували мережу інформаторів. Вони втемну або під виглядом дружніх розмов використовували своїх родичів, сусідів і знайомих з деокупованих міст і селищ Харківщини, щоб у листуванні дізнаватися в них про події в області, заходи та позиції військових.

Про Грозу, вважає слідство, Мамони почали збирати інформацію на початку жовтня. Вони знали, що в місцевому магазині-кафе будуть поминки по загиблому військовому. При цьому вони розуміли, що від атаки обовʼязково загинуть мирні мешканці — їхні знайомі із села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію.

Дізнавшись точну адресу і час заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.

Також СБУ опублікували листування Мамонів зі знайомими. З неї випливає, що їм допомагав чоловік, підписаний як «Діма».

1 11



















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Мамонам заочно оголосили про підозру в держзраді та посібництві в порушенні законів війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 438 КК). Наразі чоловіків шукають.